Emily Blunt na Dzikim Zachodzie - zobacz zwiastun miniserialu ''The English'' 0

Emily Blunt znana z filmowej serii '’Ciche miejsce'’, tym razem zmieniła gatunek i już niedługo podziwiać będziemy mogli ją w miniserialu rozgrywającym się na Dzikim Zachodzie w ostatniej dekadzie XIX wieku. Produkcja nosi tytuł The English. W sieci zadebiutowała jej pierwsza zapowiedź, którą możecie zobaczyć poniżej.

The English to limitowana seria koprodukcji Amazon Prime Video i BBC. Opowiada ona o angielskiej kobiecie pochodzącej z arystokratycznej rodziny – Cornelii Locke i byłym kawalerzyście – Eli Whippie. Dwójka ta spotyka się w środkowej Ameryce w roku 1890 i od tej pory razem przemierza brutalny krajobraz zbudowany na ludzkich marzeniach i krwi. Oboje mają poczucie własnego przeznaczenia, żadne z nich nie wie jednak, że zakorzenione jest ono w ich wspólnej przeszłości. W trakcie podróży co rusz natrafiają na przeszkody, które wystawiają ich na próby graniczące z ich możliwościami fizycznymi i psychicznymi. Pokonanie każdej z przeszkód zbliża ich do celu – nowego miasteczka w stanie Wyoming – Hoxem. Mają tam miejsce dziwne i makabryczne morderstwa. Jak się okaże Cornelia i Eli są kluczem do rozwiązania ich zagadki. Staną oni twarzą w twarz z przeszłością oraz przyszłością.

Reżyserem i scenarzystą The English jest Hugo Blick. W roli Cornelii – Emily Blunt. W Eli wciela się Chaske Spencer. Na ekranie ujrzymy także Stephen Rea, Valerie Pachner, Rafe Spall, Toma Hughesa, Toby Jonesa i Ciaran Hinds.

The English w ofercie Amazon Prime Video pojawi się już 11 listopada. Na serial składa się sześć odcinków.

Źrodło: ComingSoon