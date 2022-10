Russel Crowe jako miliarder w zwiastunie ''Poker Face'' 0

Russell Crowe mierzy się z nowym wyzwaniem. Zdobywca Oscara w dramacie Poker Face wcielił się w miliardera. Aktor stanął także za kamerą tej produkcji.

Russell Crowe, ''Mumia''

Crowe wciela się w bohatera imieniem Jake. To miliarder, który co roku zaprasza dawnych przyjaciół do swojej posiadałości w Miami w celu rozegrania gry w pokera. Miłe spotkanie szybko przeradza się w zemstę. Jake postanawia ujawnić swój skomplikowany plan zemsty na przyjaciołach, którzy przed laty go zdradzili. Jednak i te sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy do posiadłości włamuje się grupa złodziei, myślać iż jest ona pusta. Starzy przyjaciele zapominają o dawnych niesnaskach i łączą siły, aby przetrwać noc terroru.

W obsadzie Poker Face oprócz Crowe’a znajdują się także Liam Hemsworth, RZA, Aden Young, Brooke Satchwell, Daniel MacPherson, Paul Tassone, Elsa Pataky i Jack Thompson.

Film swoją światową premierę będzie miał 16 października na Rome Film Festival. Na VOD Poker Face trafi 22 listopada.

Crowe już wcześniej stanął za kamerą. Nakręcił on wojenny dramat Źródło nadziei, gdzie również wcielił się w jedną z głównych ról.

Źrodło: Dark Horizons