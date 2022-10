Zwiastun pełnego akcji 2. sezonu ''Warrior Nun'' 0

Nareszcie po ponad dwóch latach oczekiwań poznaliśmy datę premiery drugiego sezonu Warrior Nun. Wraz z tą informacją w sieci pojawił się pełny zwiastun promujący nowe odcinki tej serialowej adaptacji mangi.

fragment plakatu promującego serial ''Warrior Nun''

Fabuła Warrior Nun bazuje na serii komiksów Bena Dunna z gatunki mangi. Jest to historia 19-latki imieniem Ava, która budzi się w kostnicy z szansą na nowe życie w kieszeni i fantastycznym artefaktem w plecach. Odkrywa, że należy do starożytnego zakonu, który poluje na ziemi na demony, a o jej ciało i duszę walczą potężne moce z piekła i nieba. Ava musi teraz radzić sobie z nowymi obowiązkami, jednocześnie starając się żyć jak normalna nastolatka. Dramat ten pełen jest akcji, tajemnic, przygód oraz nastoletnich romansów, co udowadnia, iż Ava walczy w imię dobra, ale nie jest aniołem.

Drugi sezon rozpoczynie swoją akcję po spotkaniu z Adriel, który wykorzystuje swoje moce i w przebraniu anioła pragnie zyskać przychylność publiczności. Ava zaś w dalszym ciągu kontynuuje swoje szkolenie mające pomóc opanować jej posiadane umiejętności. Razem z przyjaciółmi Ava szuka sposobu pokonania Adriel.

W głównej roli powraca Alba Baptista. Za serial odpowiada Simon Barry.

Premiera drugiego sezonu Warrior Nun już 10 listopada.

Źrodło: Netflix