Harrison Ford dołączy do MCU - aktor zastąpi zmarłego Williama Hurta 0

Jak donoszą zagraniczne media Harrison Ford, aktor znany z roli Indiana Jonesa, dołączy do rodziny MCU. Ma on zastąpić zmarłego w marcu tego roku Williama Hurta.

William Hurt, ''Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów''

Hurt wcielał się w produkcjach należących do Marvel Cinematic Universe w generała Thaddeusa ’’Thunderbolta’’ Rossa. Jego bohater wystąpił m.in. w Kapitanie Ameryka: Wojna bohaterów, Czarnej Wdowie czy Avengers: Koniec gry.

Co ciekawe postać Thunderbolta ma w niedalekiej przyszłości otrzymać własny film. Po aktualnym angażu możemy przypuszczać, że wcieli się w niego właśnie Ford. Informację o projekcie podano podczas D23 Expo.

Dla Forda dołączenie do MCU będzie udziałem w kolejnej dużej franczyzie. Do tej pory stał się on częścią wspomnianej serii o '’Indianie Jonesie'', ’'Star Wars’’ oraz '’Blade Runner'’.

Czy Ford w roli Thunderbolta zadebiutuje w solowym filmie czy pojawi się w jakiejś innej wcześniejszej produkcji MCU, jeszcze nie wiadomo.

W filmie noszącym tytuł Thunderbolts wystąpią głównie superzłoczyńcy i antybohaterowie tacy jak: Contessa Valentina de Fontaine, Red Guardian, Ghost, US Agent, Taskmaster, Black Widow i The Winter Soldier. Za kamerą widowiska stanie Jake Schreier.

Film ma trafić do kin 26 lipca 2024 roku w ramach piątej fazy MCU.

Źrodło: slashfilm