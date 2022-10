Nadchodzi remake ''Prywatki'' - zobacz pierwszy zwiastun komedii 0

New Line Cinema prezentuje oficjalny zwiastun nowej wersji popularnej muzycznej komedii z lat 90. Prywatka.

W przeciwieństwie do oryginalnego filmu w remake’u dwójka głównych bohaterów to nie nastolatkowie, a 20-kilkuletni organizatorzy koncertów Damon i Kevin, którzy decydują się zorganizować epicką imprezę w rezydencji należącej do znanej gwiazdy.

Jako promotorzy koncertów nie zarabiają zbyt wiele i zmuszeni są pracować jako sprzątacze. Podczas jednego ze zleceń odkrywają, że znajdują się w domu LeBrona Jamesa. Aby zdobyć trochę gotówki urządzają w posiadłości ekstrawagancje przyjęcie, które jak można się domyślać wymknie się spod kontroli.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący zwariowaną komedię.

W rolach głównych Tosin Cole jako Damon, Jacob Latimore jako Kevin, Karen Obilom, DC Young Fly i Scott Mescudi. Za kamerą remake’a stanął Calmatic. To reżyser teledysków, dla którego produkcja ta jest fabularnym debiutem. Scenariusz napisali Stephen Glover i Jamal Olori.

Kinowa premiera House Party 13 stycznia 2023 roku. Pierwotnie film miał w ubiegłym roku trafić wyłącznie na platformę HBO Max, ale Warner Bros. zdecydowało, iż bardziej chce skupić się na kinowych filmach w swojej ofercie, niż na bezpośrednim streamingu.

Źrodło: Collider