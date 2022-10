Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reklamy na Netflix - nowa oferta platformy streamingowej

Od listopada oferta Netflixa zostanie powiększa o nowy pakiet, który będzie znacząco tańszy, ale również będzie okraszony reklamami.

Plan określany, jako "podstawowy z reklamami" będzie kosztował w Stanach Zjednoczonych 6,99 dolarów, czyli 3 dolary mniej niż wersja podstawowa bez reklam. Standardowy plan kosztuje 15,49 dolarów, natomiast wersja premium Netfliksa to koszt rzędu 19,99 dolarów.

I co w takim razie z tymi reklamami na platformie amerykańskiego giganta streamingowego? Otóż plan jest taki, że na każdą godzinę emitowane będzie od 4 do 5 minut reklam w formie 15-30 sekundowych spotów. Co ciekawe reklamy nie będę prezentowane przed seansem, ale także w trakcie.

Kolejną zabraną dogodnością, którą posiadać będą subskrybenci z wyższym pakietem będzie brak możliwości pobrania filmów i seriali na urządzenia mobilne.

Premiera reklam na Netliksie będzie miała miejsce w Kanadzie i Meksyku 1 listopada. Dwa dni później z tego planu korzystać będą mogli też mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Francji, Australii, Brazylii, Niemczech i Włoszech. Na razie nie ma informacji odnośnie Polski.

Co sądzicie o dodatkowym planie Netfliksa?

Źrodło: Variety