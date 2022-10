Netflix pokazał pierwsze fotosy do piątego sezonu "The Crown"

Oparty na wydarzeniach historycznych serial przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste losy, które ukształtowały jej panowanie.

Wraz z nową dekadą lat 90., rodzina królewska stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem; opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii.

Ta burzliwa dekada została dobrze udokumentowana i przedstawiona przez dziennikarzy, biografów i historyków. Jak wyjaśnia Elizabeth Debicki, która wciela się w rolę księżnej Diany:

To niesamowite doświadczenie grać te postaci, ponieważ piąty sezon "The Crown" miał najwięcej odniesień wizualnych [do rzeczywistości]. W latach 90. wszystko zaczęło być filmowane, wtedy też narodził się 24-godzinny cykl informacyjny. Tym samym mamy dostęp do niesamowitej ilości treści.