Indira Varma z ważną rolą w serialowym spin-offie "Diuny" 0

Obsada "Dune: The Sisterhood", czyli serialowego spin-offu widowiska kinowego Diuna, powiększyła się o nowe nazwisko. W produkcji pojawi się Indira Varma!

Indira Varma to popularna aktorka serialowa, którą możecie kojarzyć z takich hitów, jak Gra o tron, Rzym czy Obi-Wan Kenobi. Przed aktorką kolejne ciekawe wyzwanie, bowiem wystąpi ona w serialu "Dune: The Sisterhood", czyli serialowym spin-offie widowiska kinowego Diuna.

Po wcześniejszym obsadzeniu Emily Watson i Shirley Henderson potwierdzono, że na ekranie zobaczymy Indirę Varmę w roli cesarzowej Natalii – potężną królową, która zjednoczyła tysiące światów dzięki małżeństwu z cesarzem Corrino.

Prace na planie "Dune: The Sisterhood" mają wystartować w listopadzie w Budapeszcie na Węgrzech. Co ciekawe prace na planie serialu powstającego dla HBO Max rozpoczną się w tym samym czasie, co realizacja widowiska kinowego będącego sequelem wspomnianego powyżej filmu – Dune: Part Two. Denis Villeneuve pracuje obecnie w Origo Studios w Budapeszcie, czyli w tym samym miejscu, w którym nakręcono dużą część pierwszego filmu.

Na razie nie ma informacji na temat daty premiery "Dune: The Sisterhood".

Źrodło: Deadline