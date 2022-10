Julianne Moore jako hrabina w kostiumowym serialu "Mary & George" 0

Wielokrotnie nagradzana amerykańska aktorka Julianne Moore otrzymała angaż w limitowanym 8-odcinkowym serialu Mary & George. Projekt ten to kostiumowa produkcja powstająca we współpracy stacji Sky i AMC.

Julianne Moore, ''Miasto ślepców''

Moore wcieli się w Mary Villiers, hrabinę Buckingham. To żyjąca w XVII-wiecznej Anglii kobieta, która nakłoniła swojego syna George’a do uwiedzenia króla Jakuba I i stania się jego kochankiem. Dzięki swoim spiskom Mary i George stali się niezwykle wpływowym i bardzo bogatym duetem, który zapisał się w historii Anglii.

Twórcą serialu i scenarzystą jest D.C. Moore pracujący przy takim telewizyjnym hicie jak Obsesja Eve. Przy pisaniu inspirował się on powieścią Benjamina Woolleya’a The Kings Assassin. Za kamerą Mary & George stanie Oliver Hermanus. Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.

Moore kojarzyć możecie z takich filmów jak Ludzkie dzieci, Miasto ślepców, Kocha, lubi, szanuje czy Kobieta w oknie. W ubiegłym roku zadebiutowała zaś w głównej roli w serialowym dramacie Apple TV+ noszącym tytuł Historia Lisey.

Źrodło: Deadline