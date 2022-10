Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Warner Bros. poszukuje scenarzysty do filmu o Supermanie 0

W biurach Warner Bros. Pictures pojawiło się kolejne pragnienie zrealizowania filmu o przygodach Człowieka ze stali. Aktualnie trwają poszukiwania scenarzysty!

"Człowiek ze stali"

The Hollywood Reporter ujawnił plany na przyszłość w DC, w których co ciekawe znajduje się film o Supermanie. Projekt byłby zasadniczo kontynuacją Człowieka ze stali i będzie produkowany przez Charlesa Rovena. Aktualnie trwają poszukiwania scenarzystów, którzy mogliby zająć się napisaniem skryptu do filmu. Podobno na szczycie listy, jeśli chodzi o reżysera znajduje się Christopher McQuarrie, z którym odtworca roli tytułowej, czyli Henry Cavill pracował przy okazji Mission: Impossible – Fallout.

I tutaj pojawia się mały problem. Zatrudnienie akurat tego filmowca może okazać się niewykonalne w najbliższym czasie z powodu zobowiązań przy dwóch nowych odsłonach "Mission: Impossible".

W samym centrum zwolenników powrotu Supermana do DC jest też sam Dwayne Johnson, który miał pomysł, aby superbohater pojawił się w widowisku Black Adam. Czy mu się to udało? Tego dowiemy się przy okazji premiery filmu.

A czy Wy cieszycie się, że Superman może powrócić w solowym filmie na wielki ekran?

Źrodło: The Hollywood Reporter