Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Matt Reeves może szefować produkcjom DC o złoczyńcach! 0

Warner Bros. oraz DC Films marzą o tym, aby mieć swojego Kevina Feige’a, który wprowadziłby porządek w kinowym i serialowym uniwersum. Możliwe, że znaleziono nazwisko, które pomoże w tej kwestii.

Matt Reeves to człowiek, który nakręcił nowego Batmana i już niebawem będzie zajmował się pracą na planie sequelu. Jego wizja Mrocznego Rycerza zarobiła na całym świecie ponad 700 mln dolarów, co zadecydowało o jego mocnej pozycji w Warner Bros. oraz DC Films. Oprócz widowisk kinowych filmowiec będzie pracował też nad serialowym spin-offem, który opowie o Pingwinie. A to nie koniec!

Według doniesień The Hollywood Reporter, Matt Reeves ma dużo szersze plany związane z uniwersum. Aktualnie filmowiec spotyka się z reżyserami oraz scenarzystami, aby negocjować i rozmawiać na temat filmów oraz seriali, które skupiałyby się na galerii złoczyńców znanych z komiksów DC. Mówi się, że w planach są projekty o wielu postaciach – od Stracha na Wróblei Clayface’a, aż po Profesora Pyga.

Oczywiście na ten moment owe plany są we wczesnej fazie, ale sukces Jokera pokazał, że na świecie jest miejsce dla tego typu projektów! Tym bardziej, że Reeves miał już podpisać ogólną umowę z Warner Bros. na stworzenie i nadzorowanie kilku projektów, w tym jego pragnienie stworzenia "Batverse".

Co sądzicie o tym pomyśle?

