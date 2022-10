Brendan Fraser przeprasza za nieudaną scenę z filmu ''George prosto z drzewa'' 0

Brendan Fraser podczas odbierania nagrody na Festiwalu Filmowym w Mill Valley odniósł się do pewnej sceny z filmu George prosto z drzewa i przeprosił za traumę jaką wyrządziła ona mieszkańcom San Francisco.

''George prosto z drzewa''

Chodzi o jedną z kaskaderskich scen dziejących się na moście w San Francisco, która wywołała spore oburzenie wśród mieszkańców miasta. Tytułowy bohater rusza na ratunek spadochroniarzowi zaplątanemu na moście Golden Gate. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, iż ekipa filmowa nie poinformowała władz miasta o tym, iż w tym dniu i w tym miejscu planuje kręcić taką scenę. Przez brak tych formalności mieszkańcy miasta nie wiedzieli, iż most będzie zamknięty, a media, że spadochroniarz to tylko manekin. Wywołało to spore zamieszanie, które potem przerodziło się w oburzenie.

Fraser po latach postanowił publicznie za to przeprosić zapewniając, że już nigdy więcej nie dopuści do takiej sytuacji.

Kiedy kręciliśmy ’’George’a prosto z drzewa’’, George wyrusza na ratunek spadochroniarzowi zaplątanemu na moście Golden Gate. Disney w tej scenie użył manekina. Widok ten doprowadził do zatrzymania ruchu po obu stronach mostu. Wtedy byłem jeszcze w swojej przyczepie po drugiej stronie. Oglądałem talk show Oprah Winfrey, który nagle został przerwany i stacja nadała specjalny reportaż o wiszącym na moście spadochroniarzu. Wtedy też nadleciały helikoptery i zdałem sobie sprawę, że ktoś zawinił nie uzyskując pozwolenia od burmistrza. Mogę teraz za to jedynie przeprosić powiedział Fraser.

Źrodło: ComingSoon