''Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules'' - zwiastun nowej animacji Disney'a 0

Disney opublikował zwiastun swojego nowego animowanego filmu Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules. Produkcja ta jest adaptacją drugiej powieści Jeffa Kinney'a.

fragment plakatu promującego film ''Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules''

Fabuła filmu skupi się na starszym bracie Grega Heffley’a – Rodricku. Bracia mają dość skomplikowaną relację, która jednak pomimo różnic opiera się na miłości. Rodrick to uczeń szkoły średniej, który jest leniwy i niezdyscyplinowany. Większość czasu spędza on na ćwiczeniach ze swoim rockowym zespołem Löded Diper. Jego drugim ulubionym zajęciem jest dokuczanie Gregowi. Ostatecznie jednak jak się okaże darzy on swojego młodszego brata głębokim uczuciem.

Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules wyreżyserował Luke Cormican na podstawie scenariusza samego Kinney’a. Głosu głównym bohaterom w oryginale udzielają Brady Noon, Ethan William Childress, Edward Asner, Chris Diamantopoulos, Erica Cerra i Hunter Dillon.

Premiera animacji na Disney+ już 2 grudnia.

Źrodło: ComingSoon