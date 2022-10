''Syn'' - pełny zwiastun nowego filmu w reżyserii Floriana Zellera 0

Zadebiutował pełny zwiastun filmu The Son za reżyserię, którego odpowiada Florian Zeller. Produkcja ta jest adaptacją drugiej sztuki Zellera, w skład której wchodzą ’’Ojciec’’ i ’’Matka’’. Pierwsza została już zekranizowana.

Sztukę ’’Ojciec’’ Zeller przeniósł już na kinowy ekran w filmie Ojciec z 2020 roku, który to zdobył aż dwa Oscary.

Syn mimo fabularnych powiązań nie jest bezpośrednią kontynuacją Ojca. Główny bohater to 17-letni Nicholas, którego rodzice kilka lat temu się rozwiedli. Chłopak został z matką Kate, jednak teraz uważa, że powinien wprowadzić się do swojego ojca – Petera. Ten mieszka już z nową partnerką Beth i niedawno narodzonym dzieckiem. Peter stara się także dobrze zaopiekować Nicholasem, starając się naprawić wychowawcze błędy swojego ojca. Nie jest to jednak dla niego łatwe, bowiem chłopak sprawia wychowawcze problemy, a Peter ma na głowie jeszcze swoje drugie dziecko i ofertę wymarzonej pracy w Waszyngtonie.

Teatralną sztukę na filmowy scenariusz zaadaptowali Zeller i Christopher Hampton. Obsada filmu jest iście gwiazdorska. Na ekranie ujrzymy m.in. Vanessę Kirby, Hugh Jackmana, Anthony'ego Hopkinsa, Laurę Dern, Williama Hope i Danielle Lewis.

W USA film zadebiutuje w listopadzie tego roku. Polska premiera niestety nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: Dark Horizons