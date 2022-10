Nicolas Cage zmierzy się z okrutnymi istotami w thrillerze ''Sand and Stones'' 0

Nicolas Cage znalazł swój kolejny filmowy projekt. Aktor otrzymał angaż w thrillerze Sand and Stones, w którym to przyjdzie mu chronić swoją rodzinę przed krwiożerczymi istotami.

Nicolas Cage, ''Nieznośny ciężar wielkiego talentu''

Akcja Sand and Stones rozgrywać ma się w świecie, w którym nastąpił upadek społeczeństwa i znanej nam cywilizacji. Populacja na całym świecie gwałtownie spada. Pewnemu mężczyźnie (w tej roli Cage) udało się jednak przeżyć i we względnym spokoju wychowuje dwójkę nastoletnich bliźniaków na odległej farmie. Noce są jednak niezwykle niebezpiecznie. Każdego dnia po zachodzie słońca okrutne stworzenia wychodzą na żer zabijając każdą żywą istotę, która stanie im na drodze. Po tym jak jeden z bliźniaków popełnia błąd, rodzina wystawiona zostaje na atak. Czy uda im się przetrwać noc?

Film wyreżyserować ma Benjamin Brewer. Pracować będzie on na scenariuszu autorstwa Michaela Nilona. Brewer to reżyser reklam i teledysków. Pełnym metrażem zadebiutował on w 2016 roku filmem Skarbiec, również z Cagem w roli głównej.

Zdjęcia do Sand and Stones rozpocząć mają się w listopadzie w Dublinie w Irlandii.

Cage po wielu niezbyt udanych produkcjach, w ostatnich latach przeżywa renesans swojej zawodowej kariery. Wystąpił on w uznanym dramacie Świnia, a także w kryminale Nieznośny ciężar wielkiego talentu.

Źrodło: Collider