Rozpoczęły się prace na planie finałowego sezonu ''Riverdale''

Nadchodzi koniec niezwykle udanego młodzieżowego serialu Riverdale. Rozpoczęto już prace na planie siódmego i zarazem finałowego sezonu.

Informację o rozpoczęciu produkcji na Instagramie umieścił Ted Sullivan, scenarzysta i współproducent wykonawczy serialu. Wpis opatrzony został zdjęciem klapsa filmowego, który wypełnia większość kadru. Sullivan w poście wyraził niesamowitą radość z bycia w tym miejscu, w jakim jest teraz. Zdradził także, iż finałowy sezon będzie naprawdę wspaniały.

Sezon szósty zostawił widzów z cliffhangerem. Fabuła finałowej serii nie jest jeszcze znana. Jedynym co udało nam się dowiedzieć to to, iż sezon ten z pewnością zaliczy niezły skok w czasie. Znany jest także tytuł pierwszego odcinka – ’’Don’t Worry, Darling’’, nawiązujący do filmu w reżyserii Olivii Wilde, który niedawno trafił do kin. Kontynuuje to trend Riverdale, którego odcinki często nazywane są od filmów bądź seriali.

Riverdale opowiada o losach Archiego Andrewsa i jego przyjaciół, którzy zmagają się z problemami z seksem, miłością, szkołą i rodziną. Nastolatkowie zostają wplątani także w mroczną tajemnicę miasteczka w którym mieszkają. Fabuła serialu powstała na podstawie komiksów Archie Comics.

Premiera siódmej serii w połowie 2023 roku.

Źrodło: Collider