Przedszkolaki wracają! Nowe odcinki spin-offu "Totalnej Porażki" w Cartoon Network 0

Wielka tęcza, miś nad drzwiami – tak wygląda wejście do przedszkola, w którym zabawa trwa bez końca. Animowane przedszkolaki po raz kolejny przekroczą jego progi, by pod opieką Szefa Hatcheta przeżyć nowe przygody. 3. sezon i nieemitowane wcześniej odcinki 2. sezonu serialu "Totalna Porażka: Przedszkolaki" już od poniedziałku 24 października o 14:50 w Cartoon Network. Kolejne premierowe epizody pojawią się 21 listopada.

Wszystko zaczęło się od grupki nastolatków, uczestników reality show dziejącego się na wyspie w okolicach Ontario. W tej paczce znaleźli się m.in. Cody, Owen, Gwen, Heather czy Leshawma. Postaci na tyle podbiły serca fanów animacji, że twórcy zdecydowali się pokazać ich wcześniejsze losy. Kim byli charakterni bohaterowie, zanim występowali w telewizji? Kanadyjski spin-off "Totalna Porażka: Przedszkolaki" przynosi odpowiedź na to pytanie.

W nadchodzącym sezonie rozrabiać będą zarówno dzieciaki, jak i dorośli. Babcia Leshawny i mama Szefa Hatcheta zawiozą ich do przedszkola. Wtedy kobiety zaczną rywalizację w pomaganiu: która z nich jest lepszą opiekunką? Nieoficjalne zawody przyniosą wiele emocji. Nie tylko dorośli dostarczą widzom wrażeń. Przedszkolaki dadzą się we znaki opiekunowi, który będzie miał dosyć psikusów swoich wychowanków. Podopieczni wymyślają je, by… uszkodzić mu samochód: uważają, że to świetny żart. Bohater zaopatrzy się więc w pojazd z kompletnie niezniszczalnych materiałów. Dzieci będą musiały się nieźle wysilić, żeby wejść do środka! W premierowych odcinkach powróci też postać MacArthur, która w każdym epizodzie wykonuje inny zawód. Pracowała już w sklepie z sokami, w zoo, na budowie i dostarczała pizzę. Jest przekonana, że to przez żarty sprytnych dzieci traci każdą pracę. Teraz spróbuję się odegrać za ich psikusy!

Źrodło: Warner Bros.