Konami ogłasza nowy pełnometrażowy film z serii ''Silent Hill'' 0

Konami japońska firma odpowiedzialna za powstanie gier z serii '’Silent Hill'’ poinformowała, iż w preprodukcji jest już kolejny film, który należeć będzie do filmowego uniwersum powstałego na podstawie popularnych gier.

Film nosić ma tytuł Return to Silent Hill. Za jego reżyserię odpowie Christophe Gans, któremu nie obca jest ta tematyka. Był on już zaangażowany w pracę nad tą serią, bowiem to spod jego skrzydeł wyszła filmowa ekranizacja z 2006 roku. Jednak nie miał już nic wspólnego z jej kontynuacją, która powstała 6 lat później i nie była już tak udana jak poprzedniczka.

W projekt zaangażowany jest Victor Hadida. Będzie on pełnił funkcję producenta wykonawczego. Niestety, ale na razie nie znane są żadne fabularne szczegóły powstającej produkcji. Data premiery filmu nawet przybliżona również nie została podana.

Będziecie zainteresowani powrotem do Silent Hill?

Źrodło: ComingSoon