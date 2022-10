Kristen Bell i Allison Janney w zwiastunie weselnej komedii Amazona ''The People We Hate at the Wedding'' 0

Na platformę Amazon Prime Video zmierza nowa filmowa propozycja dla fanów sprośnych komedii. Zobaczcie jak na pierwszym zwiastunie prezentuje się The People We Hate at the Wedding.

''The People We Hate at The Wedding''

Fabuła filmu koncentruje się na dysfunkcyjnym rodzeństwie Alice i Paulu, które wraz z ich optymistycznie nastawioną do życia mamą, otrzymują zaproszenie na ślub swojej przyrodniej siostry Eloise mający się odbyć w Londynie. Impreza ta ma być szansą na ponowne zjednoczenie się rodziny, która jak nikt inny potrzebuje lekcji miłości.

Film wyreżyserowała zdobywczyni nagrody Emmy Claire Scanlon. Pracowała ona na scenariuszu znanego duetu – Lizzie Molyneux-Logelin i Wendy Molyneux, które swoją wizję oparły na powieści Granta Gindera. W rolach głównych występują Kristen Bell, Allison Janney, Ben Platt i Cynthia Addai-Robinson. Obsadę uzupełniaja Dustin Milligan, Karan Soni i Tony Goldwyn.

The People We Hate at the Wedding to nie jedyna weselna komedia jaka w najbliższym czasie zawita na Amazon Prime Video. W styczniu na platformie po premierze w kinach pojawi się Wystrzałowe wesele z Jennifer Lopez w roli głównej.

Premiera filmu The People We Hate at the Wedding już 18 listopada.

Źrodło: ComingSoon