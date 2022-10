Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czas zapomnieć o dzieleniu się hasłem na Netflix - platforma wprowadza nowe zasady 0

Na temat dzielenia się hasłem wśród wielu użytkowników platformy Netflix nie mieszkających w jednym gospodarstwie domowym mówi się od lat. Sam gigant streamingowy zamierza ukrócić ten proceder i wprowadzić nowe zasady dotyczące dzielenia się hasłami przez użytkowników.

Na początku 2023 roku platforma streamingowa Netflix zamierza wprowadzić dodatkową opłatę (mówi się o 3 dolarach) za udostępnienie swojego hasła i wykupionego pakietu osobie nie zamieszkującej tego samego gospodarstwa domowego. Na razie nie zostało to potwierdzone, ale można bezpiecznie założyć, że niedostosowanie się do nowych wytycznych będzie skutkowało blokadą konta, co będzie jak najbardziej zgodne z regulaminem użytkowania serwisu.

Także osoby, które nie posiadają swojego konta na platformie Netflix będą miały trzy wyjścia – albo godzą się na dopłatę, albo zakładają własne konto, albo po prostu rezygnują z oglądania kontentu tworzonego na potrzeby amerykańskiego serwisu.

Przypomnijmy także, że za kilka tygodni Netflix uruchomi kolejny pakiet dla swoich klientów. Będzie to najtańsza opcja ze wszystkich, która będzie posiadała reklamy. Szerzej o ofercie pisaliśmy TUTAJ.

Co sądzicie o nowej polityce platformy streamingowej?

