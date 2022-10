''Święta z Tobą'' - zwiastun świątecznego filmu Netflixa 0

Nadchodzi czas świątecznych komedii romantycznych i platformy prześcigają się w promocji swoich projektów. Netflix zaprezentował więc zapowiedź swojego nowego dzieła o poszukiwaniu miłości w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia – Święta z Tobą.

Aimee Garcia, serial ''Lucyfer''

Fabuła filmu niczym prawie nie różni się od większości takich filmów, jednak w okresie świątecznym są one naprawdę pożądane przez widzów. Główna bohaterka to wypalona gwiazda popu Angelina, która ucieka do małego miasteczka w stanie Nowy Jork, aby spełnić marzenie młodej fanki. Tam znajduje nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale też szansę na prawdziwą miłość.

W głównej roli znana z serialu Lucyfer Aimee Garcia. Partnerują jej Freddie Prinze Jr., Deja Monique Cruz, Zenzi Williams, Gabriel Sloyer, Grace Dumdaw i Lawrence J. Hughes. Reżyserem tej romantycznej komedii jest Gabriela Tagliavini mająca na swoim koncie dość dobry thriller z Sharon Stone noszący tytuł Granica oraz dobrze ocenianą komedię romantyczną Nie zważając na nic. Tagliavini pracowała na scenariuszu Paco Fariasa, Jennifer C. Stetson i Michaela Varrati. Producentami wykonawczymi zostali Eric Brenner i Kerri Hundley.

Premiera filmu Święta z Tobą już 17 listopada – tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix