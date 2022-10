Temuera Morrison dołącza do Jasona Momoa w serialu ''Chief of War''

Temuera Morrison, aktor w ostatnich latach występujący głównie w produkcjach należących do uniwersum '’Gwiezdnych wojen'', zmienia nieco tematykę. Jak donoszą zagraniczne media otrzymał on angaż w limitowanym dramacie historycznym ’'Chief of War’’ powstającym dla Apple TV+.