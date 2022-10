Nowi bohaterowie w zespole 'Kropliczanki - drugi sezon ''The Office PL'' już w listopadzie

Dynamiczne środowisko pracy w drugim sezonie serialu The Office PL zaowocowało silnymi zmianami kadry pracowniczej. 4 listopada na platformie CANAL+ Online zobaczymy aż dwóch nowych pracowników biura Kropliczanki.

Kontynuacja przygód bohaterów fikcyjnego biura z Siedlec będzie bogatsza o dwie nowe postacie. Do zespół zarządzanego przez Michała Holca dołączy energiczna Marzena, w tej roli Daria Widawska, a także nowy stażysta Adam, w którego rolę wcielił się aktor młodego pokolenia, Rafał Kowalski. Nowy „młody” zastąpi Franka (Mikołaj Matczak), stażystę z pierwszego sezonu, który zgodnie z zapowiedzią, po zakończeniu studiów wyjechał do Warszawy.

W drugim sezonie nie zabraknie także gościnnych udziałów gwiazd i nietuzinkowych postaci. Epizodyczne role zagrają między innymi Piotr Cyrwus czy Maciej Musiałowski, a także osoby znane z działań społecznych jak Wojtek Sawicki, prowadzący bloga '’Life On Whlz'’.

Rafał Kowalski jako Adam