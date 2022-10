Burton zdradził, iż więź z Deppem poczuł od razu na planie ich pierwszego filmu – Edward Nożycoręki. Oto co powiedział:

Był podobny do mnie, rodzaj podmiejskiego 'białego śmiecia'. To nie było nawet zrozumienie werbalne, to coś co czułem. Lubił postacie, w które się wciela, interesował się aktorstwem dla sztuki, ale nie dla zysku. To było niezwykle interesujące widzieć, jak ktoś gra różne postacie, tak łatwo wciela się w nie z filmu na film. To mnie ekscytowało.