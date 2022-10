"Rimini" Ulricha Seidla trafi do polskich kin - zobaczcie zwiastun

Rimini to nowa produkcja Ulricha Seidla, jednego z najbardziej bezkompromisowych reżyserów we współczesnym kinie. Po 10-letniej przerwie i zrealizowaniu dwóch filmów dokumentalnych, autor słynnej trylogii "Raj" powraca do kina fabularnego.