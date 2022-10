Oficjalnie! Marcin Dorociński u boku Toma Cruise'a w dwóch ostatnich częściach ''Mission Impossible'' 0

Potwierdziły się plotki już od jakiegoś czasu krążące po sieci. Polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny Marcin Dorociński otrzymał angaż w dwóch ostatnich filmach z kultowej serii akcji '’Mission Impossible'’.

Marcin Dorociński, film ''Zabawa, zabawa''

Oznacza to, iż Dorociński wystąpi u boku hollywoodzkiego gwiazdora Toma Cruise'a, a także wśród innych znanych zagranicznych aktorów.

Aktor otrzymał wreszcie zielone światło od producentów serii i mógł pochwalić się swoim angażem, co bardzo szybko uczynił w mediach społecznościowych. Jak się okazuje nie wystąpi on w jednej cześci, a w obu, co oznacza, iż rola jaką otrzymał nie jest epizodyczna.

W swoim dość długim wpisie Dorociński skomentował angaż, a także zawarł swoje przemyślenia na temat planowanej od dawna kariery za oceanem. Jak się okazuje o taką szansę walczył od wielu lat, a każdą dotychczasową porażkę przyjmował z pokorą. Wpis aktor opatrzył zdjęciem z filmu, które wcześniej na Twitterze opublikował reżyser Christopher McQuarrie, czym rozpoczął snucie teorii na temat angażu polskiego aktora.

Niestety rola jaką otrzymał Dorociński trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Pierwsza część noszącego tytuł filmu Mission Impossible – Dead Reckoning wejdzie do kin w przyszłym roku. Druga zaś w 2024 roku.

Źrodło: Facebook