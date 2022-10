Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Joaquin Phoenix i Rooney Mara zagrają w nowym filmie Pawła Pawlikowskiego 0

Paweł Pawlikowski szykuje kolejny film, o którym będzie naprawdę głośno! W obsadzie aktorskiej znalazło się bowiem miejsce dla dwóch pierwszoligowych gwiazd prosto z Hollywood.

Joaquin Phoenix i Rooney Mara zagrają w nowym filmie Pawła Pawlikowskiego, który będzie nosił tytuł "The Island". Luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach historia opowiada o amerykańskiej parze żyjącej w latach 30. XX wieku, która ucieka do swojego prywatnego raju na bezludnej wyspie i żyje dzięki dobroci matki natury. W pewnym momencie na wyspie pojawia się milioner, który z pary robi prawdziwą medialną sensację z pierwszych stron gazet. Wielkie zainteresowanie tą dwójką sprawia, że na miejsce przybywa także samozwańcza hrabina z dwójką kochanków, która planuje zbudować na wyspie luksusowy hotel. Sytuacja budzi napięcie, a konflikt narasta – między hrabiną a amerykańską parą toczy się wojna psychologiczna, natomiast wśród intruzów dochodzi do niewierności seksualnej, zdrady i ostatecznie morderstwa.

Paweł Pawlikowski napisze i wyreżyseruje film, którego producentem jest Tanya Seghatchian i John Woodward z Apocalypso Pictures i Brightstar.

Zdjęcia do "The Island" mają wystartować w 2023 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter