Helios zaprasza na Kino Kobiet z filmem "Bejbis" 0

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie Helios dobiera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Zachęcamy do śledzenia profilu Kina Kobiet w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie www, gdzie Helios zamieszcza aktualne informacje ma temat zbliżających się pokazów.

Drogie Panie, 26 października odbędzie się kolejny pokaz z cyklu Kino Kobiet, na którym wyświetlony zostanie film Bejbis – nowy film w reżyserii Andrzeja Saramonowicza – twórcy Testosteronu i Lejdis. Ada i Mikołaj to szczęśliwe małżeństwo wychowujące nastoletnią córkę. Tę pozornie stabilną układankę zaburzy nowe, nie do końca zaplanowane dziecko.

Przed seansem jak zawsze czekają na Was konkursy z nagrodami!

Motywem wieczoru będą kreacje w pastelowych odcieniach różu lub błękitu. Same zdecydujcie, czy jesteście team chłopiec czy dziewczynka.

Szczegóły wydarzenia na stronie HELIOS.PL.

Ada (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Mikołaj (Grzegorz Małecki) od wielu lat tworzą udane małżeństwo będące rodzicami rezolutnej piętnastolatki (Barbara Papis). Poukładane życie pary wywróci do góry nogami pojawienie się nowego członka rodziny – Janka, uroczego dziecka, jednak nieplanowanego. Córka pary, dotąd jedynaczka jest niezadowolona, że nie będzie już jedynym oczkiem w głowie rodziców. Ada i Mikołaj z trudem starają się okiełznać nową rzeczywistość, która momentami ich przerasta. Życie rodziny zmieniło się o 180 stopni, co w połączeniu z nieprzespanymi nocami tworzy mieszankę wybuchową i doprowadza do coraz to częstszych kłótni. Między małżeństwem zaczyna układać się coraz gorzej. Ada jest ciągle rozdrażniona, natomiast Mikołaj zaczyna oglądać się za innymi kobietami.

Źrodło: Helios