Tobin Bell powróci do roli Jigsawa w dziesiątej ''Pile''

Choć dziewiąta część serii ’’Piła’’ – Spirala: Nowy rozdział serii Piła, nie okazała się zbyt wielkim kasowym sukcesem to studia Lionsgate i Twisted Pictures dalej brną w ten temat. Trwają już prace nad kolejną odsłoną tego brutalnego cyklu grozy. Dziesiąta część z pewnością bardziej zainteresuje fanów serii, a to za sprawą powrotu do niej Tobina Bella w roli kultowego Jigsawa.