Amazon prezentuje pierwsze zdjęcie z serialu ''Fallout'' 0

Jak wiadomo platforma Amazon Prime Video jest na etapie produkcji serialu ’’Fallout’’ będącego adaptacją słynnej serii gier. Z okazji 25. urodzin tejże serii serwis opublikował pierwsze zdjęcie z planu serialu.

gra ''Fallout''

Na ujawnionej fotografii widzimy ludzi znajdujących się w metalowym budynku patrzących na kogoś stojącego w okrągłym otworze przez który wpada światło. Obiekt przypomina Krypty znane z gier. Są to masywne podziemne konstrukcje przypominajace bunkry, w których podczas apokalipsy schronili się ludzie.

Akcja gry ’’Fallout’’ toczy się na pustkowiach powstałych po nuklearnej wojnie w 2077 roku. To alternatywna historia, w której inaczej potoczyły się losy po zakończeniu II wojny światowej. Pomimo tego, że produkcja mogłaby być niezwykle mroczną opowieścią, będzie zawierała mnóstwo ironicznego humoru i odwoływania się do filmów science-fiction klasy B. Seria jest częścią wielkiej umowy podpisanej przez Jonathana Nolana i Lisę Joy z Amazon Studios, które w 2020 roku nabyło prawa do ’’Fallouta’’.

Pilotażowy odcinek reżyseruje Jonathan Nolan. W obsadzie serialu Fallout znajdują się m.in. Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones i Aaron Moten.

Amazon Prime Video nie wyznaczył jeszcze daty premiery serialu.

