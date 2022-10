''Guardians of the Galaxy Holiday Special'' - zwiastun świątecznych Strażników Galaktyki 0

Już niedługo rozpocznie się przez wielu zapewne wyczekiwany okres świąteczny, gdzie media zaczną zalewać nas kolędami i innymi typowo świątecznymi wytworami. Oczywiście szał ten nie ominął również kinematografii. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun świątecznego filmu ze Strażnikami Galaktyki w roli głównej.

Produkcja ta nosi tytuł Guardians of the Galaxy Holiday Special. Jej premiera na platformie Disney+ zaplanowana została na 25 listopada. Co ciekawe film zapowiadany jest jako epilog do kolejnej części, tak więc zaprezentowany materiał może być czymś więcej niż tylko miłą bożonarodzeniową historią.

Na zwiastunie widzimy Groota, który jest znacznie większy niż był wcześniej. Wideo daje nam także możliwość ujrzenia Star-Lorda, Cosmo, Mantis, Draxa, Rocket Raccoona, Nebulę i innych.

Drax i Mantis trafiają na Ziemię w celu znalezienia idealnego prezentu dla Star-Lorda. W Hollywood odnajdują aktora Kevina Bacona, na temat którego Star-Lord wypowiadał się epizodycznie od pierwszej części filmowej serii.

Film Guardians of the Galaxy Holiday Special trwać ma 40 minut i jak zapowiada James Gunn będzie on pomostem pomiędzy wydarzeniami z Avengers: Koniec gry a nadchodzącymi Strażnikami Galaktyki 3.

Źrodło: Collider