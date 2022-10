Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

James Gunn i Peter Safran będą szefować DC Studios!

Wygląda na to, że DC wreszcie znalazło swojego Kevina Feige’a. A nawet dwóch!

James Gunn i Peter Safran będą szefować DC Studios! To właśnie ci dwaj panowie zostali wyznaczeni do prowadzenia działań związanych z filmem, telewizją i animacją DC.

DC Studios to nowo utworzony oddział Warner Bros., który zastąpi znane do tej pory DC Films. Tym samym to koniec poszukiwań prowadzonych przez dyrektora generalnego Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, który chciał znaleźć odpowiedniego następcę dla dotychczasowego szefa DC Films, Waltera Hamady.

James Gunn zajmie się stroną kreatywną, podczas gdy Peter Safran skupi się na stronie biznesowej i produkcyjnej. Obaj natomiast będą nadal odpowiednio reżyserować i produkować produkcje spod szyldu DC Studios. Będą także podlegać bezpośrednio Davodiw Zaslavowi i ściśle współpracować z szefami Warners, Michaelem De Lucą i Pamelą Abdy.

Wyjątkiem będzie Joker: Folie a Deux Todda Phillipsa, który nie będzie podlegał ich kompetencji i będzie nadzorowany przez De Luca i Abdy’ego. Obecnie nie jest jasne, jak bardzo będą zaangażowani w projekty z tak zwanego "Batman-verse" Matta Reevesa. Wszystko inne sygnowane logiem DC będzie przechodziło przez Gunna i Safrana.

Zatrudnienie obu panów wchodzi w życie 1 listopada, a umowa ma trwać cztery lata. Nowe projekty Gunna będą w tym okresie dostępne wyłącznie dla DC.

Źrodło: The Hollywood Reporter