Animowana produkcja, która powstanie dla Amazon Studios będzie nosiła tytuł "Sausage Party: Foodtopia". Szczegóły związane z fabułą są trzymane w tajemnicy dlatego też na ten moment nie wiemy czy będzie to sequel czy może prequel filmu z 2016 roku. Ważna informacja jednak jest taka, że obsadę głosową stanowić będą hollywoodzkie gwiazdy, które podkładały głos postaciom z Sausage Party – Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz i Edward Norton wezmą udział w projekcie. Podobnie zresztą, jak Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell i Yassir Lester.

Film był kiedyś lepszą formą sztuki niż telewizja, a my pokornie osiągnęliśmy szczyt tego, co można osiągnąć dzięki filmowi w naszym niezwykłym dziele "Sausage Party. Teraz film jest całkowicie martwy i to telewizja jest wiecznym królem rozrywki. Postanowiliśmy kontynuować epickie przygody naszej kulinarnej ekipy we wkrótce legendarnym telewizyjnym arcydziele "Sausage Party: Foodtopia". Jest to dokładnie to, czego teraz potrzebuje świat.

powiedzieli Seth Rogen i Evan Goldberg