Mroczna zapowiedź finałowego sezonu ''Servant'' 0

Nadchodzi czwarty, finałowy sezon psychologicznego horroru M. Night Shyamalana Servant. Zwiastun ostatniej serii opublikował właśnie serwis Apple TV+.

Servant to psychologiczny horror, opowiadający o losach pary z Filadelfii. Ci pogrążeni w żali po niewyobrażalnej tragedii, jaką jest strata dziecka, oddalają się od siebie pozwalając tajemniczej sile wkraść się do ich domu. Młodzi małżonkowie decydują się na eksperymentalną terapię. Pomóc w żałobie ma im obecność lalki do złudzenia przypominającej prawdziwe niemowlę. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy matka widzi w lalce prawdziwe dziecko i decyduje się na zatrudnienie niani, która skrywa mroczne tajemnice.

W czwartej serii główni bohaterowie staną przed ostateczną próbą. Leanne zaś ma coraz większe moce, co z pewnością nie przyniesie nic dobrego.

Od trzeciej serii do obsady dołączyła znana z GLOW Sunita Mani. Do swoich ról od pierwszego sezonu po raz ostatni powracają Lauren Ambrose jako Dorothy, Toby Kebbell jako Sean, Nell Tiger Free jako Leanne i Rupert Grint jako Julian. Twórcą serialu jest Tony Basgallop. M. Night Shymalan pełni funkcję producenta wykonawczego.

Premiera nowych epizodów już 13 stycznia 2023 roku.

Źrodło: Apple TV+