Antonio Campos showrunnerem i reżyserem spin-offa ''Batmana'' 0

Wiadomo już kto pokieruje serialem HBO Max mającym skupić się wokół kultowego Arkham Asylum. Angaż do najgłówniejszych funkcji planowanego już od jakiegoś czasu spin-offu filmu Batman otrzymał Antonio Campos.

Ma on nie tylko wyprodukować serial. Stanie także za kamerą. Camposowi nie obce są projekty telewizyjne. Na swoim koncie ma prace dla HBO Max nad serialem Schody. Pracował także przy dramacie Grzesznica.

Pierwotnie spin-off ten opowiadać miał o skorumpowanych policjantach z Gotham City. Jednak po odejściu z projektu współscenarzystów – Terence Wintera i Joe Bartona, zdecydowano się zmienić jego koncept fabularny. Obecnie wiadomo jedynie tyle, iż teraz spin-off opowie o szpitalu psychiatrycznym znanym jako Arkham Asylum i o przebywających w jego murach szaleńcach.

Według Reevesa zaangażowanego w projekt jako producent, nowy pomysł ma o wiele większy potencjał, który można wyrazić w mrocznym, miejscami zbliżonym do horroru klimacie. A to fanom uniwersum o Mrocznym Rycerzu z pewnością przypadnie do gustu.

Produkcja ta nie jest jedynym spin-offem Batmana. HBO Max i Reeves pracują także nad serialem który przybliży nam postać Pingwina. W tej roli ponownie Colin Farrell.

Źrodło: Variety