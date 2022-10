Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Teaser serialu "Poker Face", za który opowiada Rian Johnson 0

Platforma Peacock pokazała teaserowy zwiastun serialu Poker Face, za który opowiada Rian Johnson. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dziesięcioodcinkowy serial śledzi losy Charlie, która pokazuje swoją niesamowitą zdolność do określania, kiedy ktoś kłamie, używając go do rozwiązywania przestępstw. W roli głównej będziemy mieli okazję przyjrzeć się Natashy Lyonne – gwiazda serialu Netflixa Russian Doll.

Obsada aktorska produkcji prezentuje się wybornie: Lil Rel Howery, Adrien Brody, Benjamin Bratt, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Danielle MacDonald, Hong Chau, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light i Luis Guzman.

Poker Face zadebiutuje z czterema odcinkami na platformie Peacock 26 stycznia 2023 roku. Pozostałe odcinki będą miały premierę co tydzień w czwartki.

