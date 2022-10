Scenariusz serialu o Zielonej Latarnii trafił do kosza - trwają poszukiwania nowego scenarzysty 0

Nad serialowym projektem o Zielonej Latarni w dalszym ciągu krąży pech. Powstały obecnie scenariusz jak donoszą zagraniczne media został całkowicie odrzucony. Ma on zostać napisany od nowa.

Scenariusz ten wyszedł spod pióra Seth Grahame-Smitha, który po tej informacji zdecydował się odejść z projektu. Napisane przez niego wszystkie osiem odcinków nie zostało zaakceptowane i trafiło do kosza.

Decyzja ta podobno nie ma nic wspólnego z zmianami w zarządzie DC Studios. Od listopada firmą tą kierować będą James Gunn i Peter Safran.

Tak więc prace nad serialem rozpoczną się od zera, a to dalej wydłuży nasz czas oczekiwania na produkcję. Patrząc jednak na niezwykle nieudany pełnometrażowy film o Zielonej Latarni, może to i lepiej, że nie zdecydowano się kręcić czegoś co znowu miało przynieść gorycz porażki. Lepiej popracować dłużej, a dać światu dzieło pełne jakości.

Jak na razie nie wiadomo kto po Grahame-Smithu przejmie funkcję showrunnera i scenarzysty. Pewnym jest zaś dalszy udział w projekcie Grega Berlantiego jako producenta.

Źrodło: The Hollywood Reporter