"The Batman 2" nie wcześniej niż w 2025 roku

Jak doskonale wiemy kontynuacja filmu The Batman otrzymała zielone światło. Na nowy film Matta Reevesa przyjdzie nam jednak trochę poczekać!

W tym tygodniu świat obiegła informacja o zatrudnieniu Jamesa Gunna i Petera Safrana do nadzorowania oddziałów DC Film, TV i Animations. Panowie mają poukładać całe superbohaterskie uniwersum. Już teraz wiemy, że cały oddział związany z adaptacjami komiksów będzie nosił nazwę DC Studios. Potwierdzono także, że do roli Supermana powróci Henry Cavill.

Jednym z przyszłych projektów, który dostał zielone światło przed zatrudnieniem Jamesa Gunna i Petera Safrana był sequel widowiska The Batman w reżyserii Matta Reevesa. Scenariusz do kontynuacji napisali sam Matt Reeves i Mattson Tomlin. Mimo wszystko do realizacji pozostaje jeszcze długa droga. "The Batman 2" nie trafi do kin wcześniej niż w 2025 roku.

Warner Bros. oraz DC Studios mają jednak bardzo szerokie plany związane ze światem wykreowanym przez Matta Reevesa. W planach jest wiele spin-offów kinowych oraz serialowych. Wśród nich jest między innymi serial o Pingwinie oraz policji Gotham City.

Będziemy Wam oczywiście informowali na bieżąco o poczynaniach Jamesa Gunna i Petera Safrana.

Źrodło: Variety