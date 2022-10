Tim Allen na pierwszym zwiastunie serialowej kontynuacji ''Śniętego Mikołaja'' 0

Disney prezentuje nam pierwszy zwiastun oczekiwanej limitowanej serii Śnięty Mikołaj: serial. Produkcja ta jest kontynuacją udanej filmowej trylogii '’Śnięty Mikołaj'’.

fragment plakatu promującego ''Śnięty Mikołaj: serial''

Scott Calvin powraca! Po przepracowaniu trzydziestu lat jako Święty Mikołaj, radość to jego drugie imię. Jednak wraz ze spadkiem popularności świąt Bożego Narodzenia, słabnie również jego magia. Scott próbuje pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Gdy odkrywa, że istnieje sposób, by przejść na emeryturę, Scott rozważa ustąpienie ze stanowiska Świętego Mikołaja i znalezienie godnego następcy, aby on sam mógł stać się lepszym ojcem i mężem. Dowiadując się jednak, iż popełnił błąd przy wyborze zastępcy musi powrócić i raz jeszcze uratować Boże Narodzenie, inaczej wszystkie elfy znikną.

Do roli Scotta Calvina/Świętego Mikołaja po latach powraca Tim Allen. W serialu oprócz Allena występują Elizabeth Mitchell jako Carol/Mrs. Claus, Elizabeth Allen-Dick jako Sandra, Devin Bright jako Noel, Austin Kane jako Cal, Matilda Lawler jako Betty, Rupali Redd jako Grace i Kal Penn jako Simon Choksi.

Śnięty Mikołaj to trylogia, która rozpoczęła się filmem z 1994 roku. Potem w 2002 roku powstała kontynuacja Śnięty Mikołaj 2 i w 2006 roku Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj. Ta familijna seria ze świątecznym akcentem stała się kasowy hitem, zarabiając łącznie ponad 470 milionów dolarów.

Premiera serialu na Disney+ już 16 listopada. Składa się on z sześciu odcinków.

