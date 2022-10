Gerard Butler i Mike Colter walczą z terrorystami w zwiastunie ''Plane'' 0

Lionsgate prezentuje zwiastun survivalowego thrillera akcji ’’Plane’’. Gerard Butler i Mike Colter łączą swe siły, aby przetrwać na nieznanej wyspie pełnej terrorystów.

Pilot Brodie Torrance, aby uniknąć roztrzaskania się po wleceniu w potężną burzę, awaryjnie ląduje na nieznanej wyspie. Jak się okazuje to dopiero początek problemów jego i pasażerów. Wyspa ta jest pełna ogarniętych wojną rebeliantów, którzy porywają ocalałych pasażerów. Jedynie Torrancowi i Louisowi Gaspare, mordercy transportowanemu przez FBI, udało się uniknąć wzięcia do niewoli. Aby uratować pasażerów Torrance musi poprosić go o pomoc. Jak się okaże pozory mogą mylić…

Scenariusz filmu opiera się na książce Charlesa Cumminga. Język powieści na filmowy scenariusz przełożył sam Cumming wraz z J.P. Davis i Matt Cook. Za kamerą stanął zaś Jean-Francois Richet. W obsadzie Plane oprócz Butlera i Coltera znajdują się Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes i Tony Goldwyn.

Studio nie wyznaczyło jeszcze daty premiery filmu Plane. Spodziewać w kinach możemy się go jednak nie wcześniej niż w 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon