Netflix zaprezentował plakat do "Glass Onion: Filmu z serii 'Na noże'" 0

Glass Onion: Film z serii „Na noże” doczekał się oficjalnego plakatu, który zostało zaprezentowany przez platformę streamingową Netflix.

Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona.

Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się: dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand; obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella; odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint; projektantka mody i była modelka, Birdie Jay wraz z niezawodną asystentka Peg; a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey. Jak w każdym porządnym kryminale, z każdym z bohaterów wiążą się jakieś tajemnice, kłamstwa i motywacje. Kiedy ktoś ginie, każdy staje się podejrzany.

Układanka czeka, pomożesz? Glass Onion: Film z serii „Na noże” 23 grudnia na Netflix.

Źrodło: Netflix