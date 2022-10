Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Radość, inkluzywność i muzyka! Serial "CoComelon" na kanale Boomerang 0

Kolorowa animacja 3D, wpadające w ucho piosenki i wesołe postaci – to musi być CoComelon! Kreskówka opowiada o perypetiach małego JJ, jego rodzeństwa i innych przedszkolaków, które uczą się świata przez muzykę. Produkcja zadebiutuje na kanale Boomerang w ramach nowego pasma Cartoonito. Premiera już w poniedziałek 7 listopada o 10:20 i 12:00 na kanale Boomerang.

Kraina „CoComelon” to bezpieczne i pozytywne miejsce, gdzie każdy przedszkolak i jego rodzice są mile widziani. Wszystko jest tam przyjazne i delikatne. Główny bohater to 3-letni JJ, który ma siostrę YoYo i brata TomToma. Oprócz nich w kreskówce występują rodzice i dziadkowie JJ-a, a także jego przyjaciel Cody z rodziną i inne ciekawe świata maluchy. Główny bohater zawsze chętnie pomaga innym i jest otwarty na nowe przygody. Jego siostra YoYo jest bardzo odważna, a TomTom uwielbia budować i naprawiać różne rzeczy. Postaci pomagają kształtować pozytywną postawę i dobre zachowanie u małych widzów. Rodzice mogą uczestniczyć w oglądaniu, by uczyć się i bawić razem z dziećmi.

Każdy odcinek to inna piosenka, którą wymyślają bohaterowie. Na kanale pojawi się między innymi utwór o pięciu zmysłach: JJ poznaje świat przez zapach, dotyk, smak, słuch i wzrok. Dzięki tym zmysłom JJ odkryje coś nowego! Dzieci ułożą też piosenkę z okazji wyścigu samochodów. Bohaterowie będą dmuchać kolorowe balony, a wspólny śpiew zagrzeje ich do raźnej i wesołej rywalizacji! JJ zobaczy też, jak jego rodzice spędzają czas: tata będzie grać na gitarze, a mama razem z chłopcem poćwiczy jogę.

Premiera serialu CoComelon w poniedziałek 7 listopada o 10:20 i 12:20 w ramach pasma Cartoonito na kanale Boomerang. Emisja codziennie o 10:20 i 12:20 w ramach pasma Cartoonito na kanale Boomerang. Pasmo Cartoonito codziennie od 8:00 do 14:00.

Źrodło: Warner Media