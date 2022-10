Starz odnawia ''The Serpent Queen'' na 2. sezon 0

The Serpent Queen, serial opowiadający o Katarzynie Medycejskiej jeszcze przed finałem pierwszego sezonu doczekał się odnowienia od włodarzy stacji Starz. Decyzja ta jest dość zaskakująca, ponieważ produkcja ta miała być serią limitowaną.

''The Serpent Queen''

Drugi sezon podobnie jak pierwszy składać ma się z ośmiu odcinków. Fabuła serii opiera się na książce Leonie Frieda noszącej tytuł Catherine de Medici: Renaissance Queen of France. Scenariusz na jej podstawie napisał Justin Haythe.

W Katarzynę Medycejską, jedną z najpotężniejszych i najdłużej sprawujących władzę władczyń we Francji, która utrzymała się na tronie wbrew wszelkim przeciwnościom losu, wciela się Samantha Morton.

W wieku 14 lat przez swojego wuja, papieża Klemensa VII wydana została za mąż za Henryka de Valaois, księcia Orleanu. Małżeństwo miało oczywiście układ polityczny. Papież miał także zapłacić Henrykowi ogromny posag, zanim jednak to uczynił zdążył umrzeć. To postawiło żonę Henryka w niezbyt korzystnej sytuacji. Na domiar złego Katarzyna nie była szczęśliwa w związku. Jej mąż kochał inną – Dianę de Poitiers, która była jego kochanką i przyjaciółką. Wszystko to spowodowało, iż przyszłość kobiety na dworze stała się niepewna. Musiała ona szybko nauczyć się radzić sobie samej oraz dowiedzieć się komu na dworze może ufać, a komu nie. Gdy Henryk przejął po ojcu tron Francji Katarzyna została królową i szybko doprowadziła do tego, że jej zdanie mocno liczyło się na dworze, a nawet i u króla.

Data premiery drugiego sezonu nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: Collider