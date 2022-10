Scenarzystka serii ''Venom'' zasiądzie za kamerą trzeciego filmu 0

Bardzo niedługo po sukcesie drugiego Venoma studio Sony Pictures zdecydowało o powstaniu kolejnego filmu o tym symbioncie. Przez prawie rok szukano odpowiedniej osoby na stanowisko reżysera.

Jak donoszą zagraniczne media za kamerą trzeciego Venoma stanie Kelly Marcel. Będzie to dla niej reżyserski debiut. Marcel do tej pory zajmowała się produkcją i pisaniem scenariuszy. To właśnie ona odpowiada za fabułę pierwszej i drugiej części Venoma.

Co ciekawe Marcel nie zrezygnowała z roli scenarzystki. Wraz Tomem Hardym odtwórcą roli Eddiego Brocka aka Venoma napisze scenariusz kontynuacji.

Producenci Venoma 3 to Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal i Hutch Parker.

Venom 2: Carnage to największy kinowy hit ery pandemicznej. Film od swojej premiery rok temu zarobił ponad 480 mln dolarów na całym świecie. Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Seria opowiada o dziennikarzu Eddie’m Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia – Venomem. W drugiej części poznaliśmy Carnage’a (Woody Harrelson). Jest to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela.

Źrodło: The Hollywood Reporter