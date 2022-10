Gwiazdorska obsada filmu zemsty ''Savage Salvation'' - zobacz zwiastun 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Savage Salvation idealnie wpisującego się w kanony thrillera zemsty.

Savage Salvation wyreżyserował Randall Emmett, mający na swoim koncie kryminał Po śladach mordercy będący jego reżyserskim debiutem. Emmett pracował na scenariuszu autorstwa Adama Taylora Barkera i Chrisa Sivertsona. Obsadę filmu prowadzą hollywoodzcy gwiazdorzy – Jack Hutson jako Shelby John, Robert DeNiro jako szeryf Church i John Malkovich jako Peter oraz raper Quavo jako Coyote.

Shelby i Rudy to narzeczeni, którzy pragną zerwać z narkotykowym nałogiem. Zanim jednak doznają symbolicznego oczyszczenia Ruby umiera z powodu… przedawkowania. Shelby znajduje ją martwą na werandzie ich domu. Przepełniony pragnieniem zemsty na narkotykowym kartelu dostarczającym towar rozpoczyna czystkę. Tropem jego zbrodni podąża szeryf Church pragnący utrzymać choćby pozory spokoju w tym niesamowicie trudnym do zarządzania mieście. Do stróża prawa przyłącza się detektyw Zeppelin. Obaj panowie muszą położyć kres sprawiedliwości Shelby’ego zanim jego walka z szefem zwanym Coyote zamieni całe miasto w krwawą łaźnię.

Oto wspomniany zwiastun:

Premiera Savage Salvation na VOD już 2 grudnia.

Źrodło: ComingSoon