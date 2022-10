Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wakanda mu się bronić w nowym klipie promującym "Czarną Panterę 2" 0

W sieci zadebiutował fragment filmu udostępniony przez Marvel Studios, który promuje widowisko Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Znajdziecie go w dalszej części artykułu.

Marvel Studios ujawniło kolejny klip z długo oczekiwanej kontynuacji jednego ze swoich największych hitów. Możemy w nim zobaczyć napakowaną akcją sekwencję, w której Wakanda zostaje zaatakowana przez armię Namora, a także M’Baku walczącego i pokonującego niebieskoskórych Atlantów ze względną łatwością. Poniżej możecie sami zobaczyć i przekonać się jak wygląda wojna w Wakandzie!

Królowa Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje walczą o to, aby ochronić swój naród przed interweniującymi potęgami światowymi po śmierci króla T’Challi. Gdy Wakandczycy dążą, aby przejścia do kolejnego rozdziału swojej historii, bohaterowie muszą połączyć siły z Nakią (członek służb wywiadowczych Wakandy znanych, jako War Dogs) i Everettem Rossem. To oni muszą wytyczyć nową ścieżkę dla królestwa Wakandy.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w reżyserii Ryana Cooglera wejdzie do kin 11 listopada.

Źrodło: ComicBookMovie