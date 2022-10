Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Henry Cavill rezygnuje z roli Geralta! Netflix ma nowego "Wiedźmina"! 0

Swiat obiegła szokująca informacja o rezygnacji z roli w serialu Wiedźmin odtwórcy głównej roli. Henry Cavill oficjalnie przestał był Geraltem z Rivii.

Fani serialu Wiedźmin cały czas czekają na premierę 3. sezonu popularnej produkcji fantasy od platformy Netflix. Pomimo tego, że nowa seria nie miała okazji jeszcze zadebiutować, to amerykański gigant streamingowy zdecydował się na zamówienie kolejnego sezonu. Co ciekawe przyniesie on wielką zmianę w postaci zmiany odtwórcy roli głównej.

Henry Cavill zrezygnował z roli Geralta z Rivii i w jego miejsce zatrudniony został Liam Hemsworth. To właśnie on wkroczy w 4. sezonie serialu, jako łowca potworów.

Moja podróż jako Geralta z Rivii była wypełniona zarówno potworami, jak i przygodami. Niestety odkładam swój medalion i miecz w czwartym sezonie. Zamiast mnie to fantastyczny pan Liam Hemsworth przejmie płaszcz Białego Wilka. Jak w przypadku największych postaci literackich, podaję pochodnię z szacunkiem dla czasu spędzonego na ucieleśnieniu Geralta i z entuzjamem czekam, aby zobaczyć podejście Liama ​​do tego fascynującego i pełnego niuansów bohatera. – czytamy w oświadczeniu Henry’ego Cavilla.

Co sądzicie o tej zmianie? Czy Liam Hemsworth to dobry następca?

Źrodło: netflix.com