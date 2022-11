Henry Cavill chciał odejść z "Wiedźmina" po 2. sezonie! 1

Szokująca informacja o odejściu Henry’ego Cavilla z obsady aktorskiej Wiedźmina odbiła się szerokim echem w branżowych mediach na całym świecie. O produkcji jest ponownie głośno, jednak można bezpiecznie założyć, że nie o taki rozgłos chodzi Netfliksowi. Nie mniej jednak z najnowszych doniesień wynika, że hollywoodzki gwiazdor chciał opuścić projekt już po 2. sezonie!

Henry Cavill - "Wiedźmin"

Portal Redanian Intelligence, który zawsze miał bardzo rzetelne informacje związane z Wiedźminem – to między innymi oni, jako pierwsi pisali o zaangażowaniu Henry'ego Cavilla do roli – pisze, że hollywoodzki gwiazdor chciał opuścić projekt już po 2. sezonie! Miało to miejsce w trakcie post-produkcji, kiedy to Netflix nie dał jeszcze zielonego światła na realizację serii numer 3.

Henry Cavill rozważał opuszczenie statku o nazwie "Wiedźmin", ponieważ on oraz producenci mieli nieco inną wizję dotyczącą serialu. Finalnie bardzo wysoka podwyżka sprawiał, że Cavill zdecydował się na przedłużenie kontraktu z amerykańskim gigantem streamingowym. Nowy kontrakt gwarantował mu milion dolarów za jeden odcinek, co było znaczącym wzrostem w zarobkach, jeśli spojrzymy na wcześniejszą pensję wynoszącą 400 tysięcy dolarów za odcinek.

Dotychczasowy odtwórca roli Geralta nie raz i nie dwa podkreślał – również w trakcie tras promujących serię – że chciałby, aby jego bohater był bardziej wierny książkowemu oryginałowi:

Najtrudniejszą rzeczą było dla mnie znalezienie równowagi między wizją showrunnerów a moją miłością do książek, ta próba połączenia tego Geralta z wizją showrunnerów. Tu chodzi o stąpanie po cienkiej linii. To historia showrunnerów, więc jest to adaptacja. Trudnym było dla mnie odnalezienie w tym Geralta z książek i możliwość służenia obojgu tak bardzo, jak tylko mogłem.

Warto odnotować, że Henry Cavill w ostatnim czasie ponownie otrzymał możliwość wcielenia się w postać Supermana. Z racji tego, że nowy projekt o Człowieku ze stali – wciąż nie zatrudniono reżysera oraz scenarzysty – jest we wczesnej fazie rozwoju. Także nie ma raczej mowy o problemach z harmonogramem, nawet jeśli ekipa oraz obsada aktorska Wiedźmina zawita na plan dopiero w połowie 2023 roku.

Przypomnijmy, że Cavill został zastąpiony przez Liama Hemswortha.

Źrodło: Redanian Intelligence