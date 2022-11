Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Epicki to mało powiedziane - oto nowy zwiastun widowiska "Avatar: Istota wody" 0

Avatar: Istota wody doczekał się nowego zwiastuna! Zobaczcie zapowiedź najbardziej epickiej przygody tego roku. Znajdziecie ją w dalszej części artykułu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze zwiastunem i pozostawienia komentarza!

"Avatar: Istota wody"

Avatar: Istota wody, którego akcja rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Walczą o to mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona występują: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.

Avatar: Istota wody w kinach od 16 grudnia 2022 roku.

Źrodło: Walt Disney Studios