''The Last of Us'' z datą premiery i oficjalnym plakatem 0

Adaptacja survivalowej gry o tym samym tytule – The Last of Us od HBO zawita na nasze ekrany o wiele wcześniej niż myśleliśmy. Stacja po przypadkowym ujawnieniu daty premiery postanowiła nie bawić się z widzami więcej w domysły i oficjalnie za pomocą opublikowanego plakatu podała termin debiutu serialu.

''The Last of Us''

The Last of Us zadebiutuje już 15 stycznia 2023 roku. W Polsce premiera ta odbędzie się standardowo dzień później, tj. 16 stycznia. Serial dostępny będzie na antenie HBO i na platformie HBO Max.

Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

The Last of Us to adaptacja popularnej survivalowej gry od Naughty Dog. W rolach głównych Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie.

Źrodło: HBO